2020-01-21T18:33:44+03:00
Общество

В Ростове нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны

Боеприпас обнаружили рабочие
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове обнаружили снаряд ВОВВ Ростове обнаружили снаряд ВОВФото: "КП" Архив
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В Ростове обнаружили противопехотную мину времён Великой Отечественной войны.

Инцидент произошел 19 января. В экстренные службы сообщение об опасной находке в Октябрьском районе.

- Рабочие обнаружили боеприпас на улице Таганрогской при проведении работ по прокладке кабеля в траншее, - сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС.

Территория была оцеплена вплоть до приезда на место происшествия полицейских и взрывотехников. В настоящее время опасная находка уже ликвидирована.

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Опасную находку уничтожили за городом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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