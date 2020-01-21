В Ростове нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны

21 Янв. 2020 2020-01-21T18:33:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове обнаружили противопехотную мину времён Великой Отечественной войны.

Инцидент произошел 19 января. В экстренные службы сообщение об опасной находке в Октябрьском районе.

- Рабочие обнаружили боеприпас на улице Таганрогской при проведении работ по прокладке кабеля в траншее, - сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС.

Территория была оцеплена вплоть до приезда на место происшествия полицейских и взрывотехников. В настоящее время опасная находка уже ликвидирована.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Снаряд времен ВОВ обнаружил на левом берегу Дона.

Опасную находку уничтожили за городом.

ИСТОЧНИК KP.RU