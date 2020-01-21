В Ростове нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны
В Ростове обнаружили противопехотную мину времён Великой Отечественной войны.
Инцидент произошел 19 января. В экстренные службы сообщение об опасной находке в Октябрьском районе.
- Рабочие обнаружили боеприпас на улице Таганрогской при проведении работ по прокладке кабеля в траншее, - сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС.
Территория была оцеплена вплоть до приезда на место происшествия полицейских и взрывотехников. В настоящее время опасная находка уже ликвидирована.
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Опасную находку уничтожили за городом.
ИСТОЧНИК KP.RU