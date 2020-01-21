В Ростове внепланово сел самолет Краснодар – Нижний Новгород
В «Платове» аварийно сел самолет, летевший из Краснодара в Нижний Новгород.
Самолет Sukhoi Superjet 100 совершил внеплановую посадку в ростовском аэропорту "Платов". Об этом сообщил источник агентства "Интерфакс-Юг".
- Около 17:30 самолет успешно сел в аэропорту "Платов". Предварительная причина - срабатывание датчика расхода топлива, - сказал собеседник агентства.
На борту приземлившегося самолета находится 88 пассажиров и пять членов экипажа. Пресс-служба авиакомпании "Азимут" подтвердила факт посадки авиарейса в ростовском аэропорту по технической причине. Посадка самолета прошла в штатном режиме.
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ИСТОЧНИК KP.RU