В Ростове внепланово сел самолет Краснодар – Нижний Новгород

21 Янв. 2020 2020-01-21T18:59:21+03:00

В Ростове экстренно сел самолет из Краснодара Фото: "КП" Архив

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В «Платове» аварийно сел самолет, летевший из Краснодара в Нижний Новгород.

Самолет Sukhoi Superjet 100 совершил внеплановую посадку в ростовском аэропорту "Платов". Об этом сообщил источник агентства "Интерфакс-Юг".

- Около 17:30 самолет успешно сел в аэропорту "Платов". Предварительная причина - срабатывание датчика расхода топлива, - сказал собеседник агентства.

На борту приземлившегося самолета находится 88 пассажиров и пять членов экипажа. Пресс-служба авиакомпании "Азимут" подтвердила факт посадки авиарейса в ростовском аэропорту по технической причине. Посадка самолета прошла в штатном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU