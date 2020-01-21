В Ростовской области подросток в пылу ссоры зарезал мужчину
В Белой Калитве подросток убил мужчину и ранил его товарища.
Инцидент произошел 19 января в микрорайоне Намыв. 16-летний молодой человек повздорил с двумя мужчинами, стоящими около киоска. В ходе ссоры он вынул нож и несколько раз ударил им одного из 30-летнего оппонента. Но этого вышедшему из себя подростку оказалось мало и он бросился еще и на 31-летнего приятеля погибшего.
- В результате случившегося 30-летний мужчина от полученных ранений скончался, - добавил источник портала DonDay.ru. - Его товарищ был доставлен в больницу.
Подростка арестовали правоохранители. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью».
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ИСТОЧНИК KP.RU