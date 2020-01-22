У ростовского аэропорта Платов появятся новые авиарейсы

22 Янв. 2020 2020-01-22T14:16:41+03:00

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Жители и гости Ростова-на-Дону вскоре смогут чаще летать из донского аэропорта. Из Платова открываются новые авиарейсы в Астрахань и Волгоград, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

С начала весны 2020 года полеты в эти города будет выполнять одна из крупнейших авиакомпаний России. Полеты будут осуществляться со вторника, 3 марта, на воздушных судах ATR-72.

В Волгоград полеты запланированы три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. Авиарейсы в Астрахань перевозчик намерен выполнять по вторникам и пятницам.

Пассажиры смогут узнать расписание полетов на официальном сайте ростовского аэропорта Платов.

ИСТОЧНИК KP.RU