У ростовского аэропорта Платов появятся новые авиарейсы
Жители и гости Ростова-на-Дону вскоре смогут чаще летать из донского аэропорта. Из Платова открываются новые авиарейсы в Астрахань и Волгоград, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
С начала весны 2020 года полеты в эти города будет выполнять одна из крупнейших авиакомпаний России. Полеты будут осуществляться со вторника, 3 марта, на воздушных судах ATR-72.
В Волгоград полеты запланированы три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. Авиарейсы в Астрахань перевозчик намерен выполнять по вторникам и пятницам.
Пассажиры смогут узнать расписание полетов на официальном сайте ростовского аэропорта Платов.
ИСТОЧНИК KP.RU