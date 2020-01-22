2020-01-22T15:10:49+03:00
Общество

Жена скандально известного футболиста Алана Мамаева рассказала о сексе с пластическим хирургом

Тему брюнетка раскрыла на примере историй знакомых [видео]
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Алана Мамаева ведет шоу на YouTube. Фото: Instagram Алана МамаеваАлана Мамаева ведет шоу на YouTube. Фото: Instagram Алана Мамаева
Изменить размер текста:

Молодая супруга известного футболиста Павла Мамаева в своем шоу «Пластика» на YouTube подняла тему сексуальных отношений между пластическим хирургом и пациенткой. 10-ый выпуск программы Алана посвятила этической стороне работы врачей, которые работают над улучшением внешности женщин.

alana_mamaevaalana_mamaeva
Анонс 10 выпуска шоу
2437 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Брюнетка в своем Instagram опубликовала ролик, где показала небольшие отрывки со знаменитыми пластическими хирургами Москвы. Мужчины отвечали на один и тот же вопрос Аланы Мамаевой: «Вот сколько у тебя было пациентов, с которыми ты спал?».

Судя по всему, мнения специалистов разделились. Одни хирурги говорили о том, что личные отношения с пациентами — это всегда плохо и противоречат медицинской этике, а другие придерживались совершенно другой точки зрения: «Пластический хирург он на 50 % врач, а на 50% является мужчиной».

alana_mamaevaalana_mamaeva
Алана и Павел Мамаевы
7056 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Данное высказывание начала оспаривать Алана Мамаева, подчеркнув, что врач не должен иметь никаких интимных отношений с пациентками, иначе он просто «выбрал себе не ту профессию».

Супруга Павла Мамаева также пригасила в шоу белокурую пациентку одного из пластических хирургов. Алана начала спрашивать ее о личных отношениях с врачом, но девушка категорично отрицала интимную связь.

alana_mamaevaalana_mamaeva
Алана Мамаева воспитывает двоих детей
4365 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В последнее время пластическая хирургия становится все более популярной. С помощью этих медицинских услуг женщины разного возраста пытаются улучшить свою внешность, чтобы побороть комплексы, приостановить возрастные изменения и стать более привлекательными. В шоу «Пластика» Алана Мамаева делится историями людей, которые помогают подписчикам избежать ошибок, связанных с медицинским вмешательством.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Павел Мамаев сыграл в составе "Ростова" против "Пахтакор"

Донская команда в ОАЭ проводит зимний сбор (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове сутки ищут нуждающуюся в медицинской помощи Алену Волощенко
В донской столице незаконно продавали фрукты, рыбу, бытовую химию и табак
Самая дорогая авария с начала 2020 года произошла в центре Ростова
В Ростове пассажирский автобус слетел в кювет
Отключение света в Ростове-на-Дону 23 января 2020: где и когда
Автомобиль врезался в отбойник на трассе М-4"Дон"
Адвокат игрока ФК "Ростов" Павла Мамаева отправил в суд кассационную жалобу
В Ростовской области пропала пенсионерка
Самое дорогое ДТП 2020 года: в центре Ростова-на-Дону столкнулись пять элитных иномарок и два такси
Жена скандально известного футболиста Алана Мамаева рассказала о сексе с пластическим хирургом
У ростовского аэропорта Платов появятся новые авиарейсы
В Ростове-на-Дону возбудили дело в отношении директора лжеколледжа
Скоро роды: беременная Анастасия Костенко назвала дату рождения дочери
Ростовская штангистка взяла медаль на всероссийских соревнованиях
В Ростове-на-Дону вспыхнула иномарка во дворе жилого дома
Ростовчанин остался без ног после произошедшего ДТП
В Ростовской области по горячим следам поймали угонщика
Дончане задолжали за газ более 550 миллионов рублей
В Ростове местный житель стал жертвой мошенничества
В Ростовской области подросток в пылу ссоры зарезал мужчину
По факту отравления роллами в Шахтах возбуждено уголовное дело
В Ростове осудили портового инспектора за получение взятки
В аэропорту Ростова появился капсульный отель