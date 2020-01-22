Жена скандально известного футболиста Алана Мамаева рассказала о сексе с пластическим хирургом

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:10:49+03:00

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Молодая супруга известного футболиста Павла Мамаева в своем шоу «Пластика» на YouTube подняла тему сексуальных отношений между пластическим хирургом и пациенткой. 10-ый выпуск программы Алана посвятила этической стороне работы врачей, которые работают над улучшением внешности женщин.

alana_mamaeva Анонс 10 выпуска шоу

Брюнетка в своем Instagram опубликовала ролик, где показала небольшие отрывки со знаменитыми пластическими хирургами Москвы. Мужчины отвечали на один и тот же вопрос Аланы Мамаевой: «Вот сколько у тебя было пациентов, с которыми ты спал?».

Судя по всему, мнения специалистов разделились. Одни хирурги говорили о том, что личные отношения с пациентами — это всегда плохо и противоречат медицинской этике, а другие придерживались совершенно другой точки зрения: «Пластический хирург он на 50 % врач, а на 50% является мужчиной».

alana_mamaeva Алана и Павел Мамаевы

Данное высказывание начала оспаривать Алана Мамаева, подчеркнув, что врач не должен иметь никаких интимных отношений с пациентками, иначе он просто «выбрал себе не ту профессию».

Супруга Павла Мамаева также пригасила в шоу белокурую пациентку одного из пластических хирургов. Алана начала спрашивать ее о личных отношениях с врачом, но девушка категорично отрицала интимную связь.

alana_mamaeva Алана Мамаева воспитывает двоих детей

В последнее время пластическая хирургия становится все более популярной. С помощью этих медицинских услуг женщины разного возраста пытаются улучшить свою внешность, чтобы побороть комплексы, приостановить возрастные изменения и стать более привлекательными. В шоу «Пластика» Алана Мамаева делится историями людей, которые помогают подписчикам избежать ошибок, связанных с медицинским вмешательством.

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ИСТОЧНИК KP.RU