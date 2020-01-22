В Ростовской области пропала пенсионерка

22 Янв. 2020 2020-01-22T16:58:21+03:00

В Ростовской области ищут пенсионерку, которая пропала еще летом 2017 года. Фото: ГУ МВД России по РО.

Ее ищут уже больше двух лет

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В Ростовской области ищут пенсионерку, которая пропала еще летом 2017 года. Ориентировку разослали донские полицейские. Известно, что 68-летняя Нина Слепченко проживала в Усть-Донецком района. 4 июля она вышла из своего дома, однако обратно не вернулась. Все это время нет никакой информации о ее местонахождении.

- В день исчезновения она была одета в белую вязаную кофту, коричневого цвета юбку ниже колен, черные туфли, - рассказали в Главном Управлении МВД России по региону. - Рост Нины Ивановны примерно 160 сантиметров, она худощавого телосложения, лицо овальное, глаза серые, волосы седые, прямые и короткие.

Если, вы что-то знаете о том, где она может находиться, звоните по номерам телефонов, указанным ниже. Самое главное, это не быть равнодушным к чужой беде.

АЛЛО!

Звоните - 8-999-471-61-70, 8-863-51-9-11-48 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU