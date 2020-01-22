22 Янв. 2020 2020-01-22T17:59:12+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет

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Отключение света в Ростове-на-Дону 23 января 2020: где и когда. Известно, что вынужденно размораживать холодильники и остаться без любимых ТВ-передач придется домохозяйкам и пенсионерам, которые проживают в разных районах города. Как сообщили энергетики, в донской столице запланированы плановые отключения электричества, без света останутся сотни домов.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света*

с 09:00 до 15:00:

ул.Ивановского32,34,34а,38; ул. Мечникова 12,12 б,51,53,55,55б, 57,59,59/1,61,65/40,126; ул.Фрунзе22а,22/1.

с 09:00 до 16:00:

ул. Катаева 155-185, 120-146; ул. Варфоломеева 79-83; пер. Скрыпника 11-23, 20-28.

с 09:00 до 17:00:

- ул. Тоннельная 8-40, 31-85; ул. Освобождения 3-37; ул. Кооперативная 11-47, 12-28; ул. Павлодарская 55-77, 2-26; ул. Ленина 2-38, 3-19; ул. Артиллерийская; пер. Черноморский; пер. Моисеенко.

- ул. Кржижановского 1-75, 2-94; ул. Герцена 13-89; пер. Норильский 1-13, 2-42; пер. Боковский 1-11; ул. Владиленская 1-187, 2-126; пер. Рационализаторский 1-53, 2-38; ул. А.Блока 1-43, 2-36; ул. Якуба Колоса 1-25,2-30; ул. Гельца 19-35, 10-26; ул. Шатурская 1-23, 2-16; ул. Солидарности 1-129, 2-114; ул. Детская 1-79, 2-72.

- ул. Радищева 13-71, 18-68; ул. 2-я Комбайновская 1-25, 2-42; ул. Соединяющая 1-13. 2-22; ул. Коммунальная 1-25, 25-35, 2-28, 28-40; ул. Просвещения 23-73, 18-68; ул. Червонноармейская 1-23, 6-22; пер. Пожарный 1-19, 2-18; пер. Кецховели 1-31, 2-24; пер. Горийский 1-15, 2-50; ул. Веры Пановой 1-23, 2-30 ул. Образцовая 1-15; ул. Активная 1-9, 2-16; ул. Физкультурная 1-45, 2-48; ул. Металлургическая 70-100, 55-99; ул. Лянде 1-25, 2-22; ул. 1-я Кизитириновская 1-27, 2-20; ул. 2-я Кизитириновская 1-29, 2-26; ул. 3-я Кизитириновская 1-41, 2-30; ул. Новомосковская 13-31, 30-48; ул.Полторацкого 56-70, 69-85; просп. Шолохова 161-173; ул. Невельская 1-9, 2-10; ул. 1-я Пионерская 2-34, 1-10; ул. 2-я Пионерская 2-24; ул. 3-я Пионерская 2-24, 1-23; ул. 1-я Плановая 1-37,2-48; ул. 2-я Плановая 1-23, 2-24; ул. Автономная 19-21, 22-26.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU