В Ростове пассажирский автобус слетел в кювет
В Ростове произошло ДТП с участием общественного транспорта.
Инцидент произошел во вторник, 21 января, на проспекте 40-летия Победы. Пассажирский автобус, следующий по маршруту №63 «Институт сервиса - Александровка» съехал в кювет.
Об этом в соцсети сообщили очевидцы произошедшего. По их словам, на момент аварии, к счастью, не было пассажиров. По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность. Водитель общественного транспорта был вынужден направить автобус в яму, чтобы никто из прохожих не пострадал.
Из кабины его пришлось извлекать сотрудникам МЧС. Затем мужчину госпитализировали приехавшие на место происшествия медики скорой помощи.
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ИСТОЧНИК KP.RU