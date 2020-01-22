2020-01-22T18:29:02+03:00
Происшествия

В Ростове пассажирский автобус слетел в кювет

Причиной аварии могла стать неисправность
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове автобус слетел в кювет. Фото: соцсетиВ Ростове автобус слетел в кювет. Фото: соцсети
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В Ростове произошло ДТП с участием общественного транспорта.

Инцидент произошел во вторник, 21 января, на проспекте 40-летия Победы. Пассажирский автобус, следующий по маршруту №63 «Институт сервиса - Александровка» съехал в кювет.

Об этом в соцсети сообщили очевидцы произошедшего. По их словам, на момент аварии, к счастью, не было пассажиров. По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность. Водитель общественного транспорта был вынужден направить автобус в яму, чтобы никто из прохожих не пострадал.

Из кабины его пришлось извлекать сотрудникам МЧС. Затем мужчину госпитализировали приехавшие на место происшествия медики скорой помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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