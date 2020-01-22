В донской столице незаконно продавали фрукты, рыбу, бытовую химию и табак
В Ростове ликвидировали точки нелегальной торговли.
Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. В ходе рейда выяснилось, что несколько точек стихийно торговли овощами, фруктами, рыбой и непродовольственными товарами. Местные жители развернули торговлю на пересечении проспекта Буденновского и улицы Красноармейской, а также в переулке Крепостном, на улице Текучева, проспекте 40-летия Победы и в других местах.
Члены комиссии обнаружили табачный киоск, который был незаконно установлен на проспекте Шолохова. Все места стихийной торговли были ликвидированы, а информацию о табачном ларьке передали в правоохранительные органы.
- Всего в ходе рейда по фактам незаконной торговли составили 28 административных протоколов, - сообщили в пресс-службе городской администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU