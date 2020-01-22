В Ростове сутки ищут нуждающуюся в медицинской помощи Алену Волощенко
В Ростове-на-Дону уже сутки разыскивают пропавшую без вести девушку.
21-летняя Алена Юрьевна Волощенко 21 января около двух часов дня вышла из дома и скрылась в неизвестном направлении. С этого момента она перестала выходить на связь с близкими, а местонахождение девушки до сих пор неизвестно. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Рост пропавшей около 168 сантиметров, она худощавого телосложения. У девушки длинные темные волосы. На момент исчезновения она была одета в черные гамаши, темную юбку и черную куртку до пояса с меховым воротником, на ноги она надела коричневые ботинки.
- Помогите найти человека! Может находиться в любом районе города. Нуждается в медицинской помощи. Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Юг».
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ИСТОЧНИК KP.RU