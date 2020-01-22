Ростовчане потребовали у властей привести в порядок площадь Добровольского

22 Янв. 2020 2020-01-22T20:57:00+03:00

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Местные жители Северного микрорайона попросили власти привести в порядок одну из знаковых площадей.

Обращение касалось площади Добровольского. Горожане попросили привести ее в порядок и разбить там палисадник. Об этом говорится в сообщении в разделе «Благоустройство» на сайте городской администрации.

Автор обращения сообщила, что на площади Добровольского сейчас можно увидеть только кучи мусора, брошенные машины, плачевное состояние электропроводов, развороченную территорию с бетонными шрамами после ликвидации последнего самозастроя. А от автобусной остановки остались только ямы. Кроме того, на этом участке очень много нелегальных продавцов, которые ведут торговлю прямо с земли или выкладывают свой товар на штабели из старых ящиков.

- Просим навести порядок и рассмотреть возможность разбивки на площади палисадника, - написала одна из местных жительниц.

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ИСТОЧНИК KP.RU