В Ростове автоледи не дала проехать скорой помощи

22 Янв. 2020 2020-01-22T21:27:52+03:00

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В Ростове автоледи заблокировала проезд для скорой помощи.

Инцидент произошел 21 января на улице Казахской автоледи заблокировала въезд во двор для скорой помощи. Женщина припарковала свой автомобиль прямо посреди дороги. В результате чего проезд оказался перекрыт. Об этом 22 января сообщил очевидец в одном из ростовских пабликов соцсети

- Страна должна знать своих героев, - высказал свое мнение мужчина.

Жители донской столицы также эмоционально отреагировали на произошедшее.

«Кто ей права дал?», «Вызовите ГАИ. Сейчас за это штраф не хилый», - высказали свое мнение под опубликованным видео пользователи соцсети.

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В центре Ростова-на-Дону автохам создал огромную пробку, двигаясь под «кирпич» по пер. Семашко.

Инцидентом заинтересовались в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU