В Ростове автоледи не дала проехать скорой помощи
В Ростове автоледи заблокировала проезд для скорой помощи.
Инцидент произошел 21 января на улице Казахской автоледи заблокировала въезд во двор для скорой помощи. Женщина припарковала свой автомобиль прямо посреди дороги. В результате чего проезд оказался перекрыт. Об этом 22 января сообщил очевидец в одном из ростовских пабликов соцсети
- Страна должна знать своих героев, - высказал свое мнение мужчина.
Жители донской столицы также эмоционально отреагировали на произошедшее.
«Кто ей права дал?», «Вызовите ГАИ. Сейчас за это штраф не хилый», - высказали свое мнение под опубликованным видео пользователи соцсети.
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В центре Ростова-на-Дону автохам создал огромную пробку, двигаясь под «кирпич» по пер. Семашко.
Инцидентом заинтересовались в правоохранительных органах.
ИСТОЧНИК KP.RU