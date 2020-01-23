В Ростовской области разыскивают пропавшего четыре года назад Алексея Богданова
В Ростовской области ведутся поиски бесследно пропавшего четыре года назад мужчины.
58-летний Алексей Владимирович Богданов ушел из дома в Усть-Донецком районе 21 декабря 2015 ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение остается неизвестным. Родственники обратились за помощью в полицию.
Мужчине на вид 60 лет, рост его составляет около 170 сантиметров. У пропавшего лицо овальное, худощавое, смуглое, темные короткие волосы, а размер обуви 41. На момент исчезновения был одет в черную шапку, черную зимнюю куртку, свитер, черные болоньевые теплые брюки, темную рубашку в зеленую полоску и зимние сапоги .
Особая примета: на правой руке отсутствует половина указательного пальца.
- Всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8-999-471-61-70, 8-863-51-9-11-48, 9-10-51 или 02, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU