В Ростовской области разыскивают пропавшего четыре года назад Алексея Богданова

23 Янв. 2020 2020-01-23T08:47:46+03:00

В Ростовской области пятый год ищут пропавшего мужчину. Фото: ГУ МВД по РО

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В Ростовской области ведутся поиски бесследно пропавшего четыре года назад мужчины.

58-летний Алексей Владимирович Богданов ушел из дома в Усть-Донецком районе 21 декабря 2015 ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение остается неизвестным. Родственники обратились за помощью в полицию.

Мужчине на вид 60 лет, рост его составляет около 170 сантиметров. У пропавшего лицо овальное, худощавое, смуглое, темные короткие волосы, а размер обуви 41. На момент исчезновения был одет в черную шапку, черную зимнюю куртку, свитер, черные болоньевые теплые брюки, темную рубашку в зеленую полоску и зимние сапоги .

Особая примета: на правой руке отсутствует половина указательного пальца.

- Всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8-999-471-61-70, 8-863-51-9-11-48, 9-10-51 или 02, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU