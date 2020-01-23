Ростовчанки устроили зажигательные танцы на крыше одной из высоток

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:00:03+03:00

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Три девушки устроили яркий зажигательный танец на крыше одной из высоток.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/756323" frameborder="0"></iframe> Танцы на крыше высотки.

Свое мини-выступление они сняли на видео, которое облетело все соцсети. Автор публикации везде отметил, что «девушки устроили жаркие танцы на крыше». Кроме того, он добавил видео, на котором показал энергичное шоу.

На записи было видно, что девушки находятся на крыше здания и очень легко одеты даже для нашей ростовской зимы. Ролик за несколько часов посмотрели более семи тысяч человек.

Многим пользователя танец ростовских красавиц пришелся не по душе, о чем они поспешили сообщить в комментариях.

«Фигня какая-то, фитнес-тренировка. Им бы только пятую точку остальным показать», «Тратить массу времени и сил, чтобы в итоге поконвульсировать на крыше старого дома», - прокомментировали происходящее пользователи соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU