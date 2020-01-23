2020-01-23T09:41:54+03:00
Общество

Донской чиновник отправится в колонию за служебный подлог

Проверяющие также обнаружили у руководителя растрату
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Глава администрации отправится в исправительную колониюГлава администрации отправится в исправительную колониюФото: Архив "КП"
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Суд признал главу администрации Екатериновского сельского поселения Андрея Куценко виновным в служебном подлоге, злоупотреблении должностными полномочиями, а также растрате, сообщила пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

По материал дела, руководитель заключил с местным предпринимателем контракт на спил и корчевание деревьев на сумму более 96 тысяч рублей. Победитель торгов не выполнил работы, но руководитель донского поселения все равно выплатил ему все деньги.

- Руководитель использовал свое служебное положение, присвоил имущество - запасные части к служебному автомобилю, чем причинил ущерб муниципальному образованию в размере 25 тысяч рублей, - отметили в ведомстве.

Глава администрации Екатерининского сельского поселения отправится в исправительную колонию общего режима на 2,5 года. Мужчине запрещено занимать руководящие должности в госорганах в течение года и одного месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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