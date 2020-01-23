Исландский нападающий ФК «Ростов» Бьорн Сигурдарсон до конца сезона будет выступать за кипрский клуб

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:59:30+03:00

Догов об аренде игрока подписан до конца сезона. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Футболист в составе донского клуба уже два года

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28-летний исландский нападающий ФК «Ростова» Бьорн Сигурдарсон до конца сезона 2019/2020 будет играть за кипрский клуб АПОЭЛ, сообщила пресс-служба «желто-синих».

Футболист выступает за ростовскую команду с 2017 года. В российском чемпионате за это время нападающий сыграл 38 игр и забил 8 голов.

- Между футбольными клубами достигнута договоренность об аренде нападающего Бьорна Сигурдарсона до конца сезона, - отметили в донском клубе.

Недавно футбольный клуб «Ростов» продлил контракты с Элдором Шомуродовым, Денисом Глебовым и Матиасом Норманном. В весенней части РПЛ ростовскую команду будет защищать Павел Мамаев. Игрок получил футболку с 10-м номером. Он уже готов выйти на поле. Известно, что скандально известный футболист вошел в официальную заявку ФК «Ростова».

ИСТОЧНИК KP.RU