2020-01-23T11:52:04+03:00
Политика

Ежегодная пресс-конференция Голубева: губернатор – о тарифах ЖКХ

Глава региона отвечает на вопросы журналистов
Мария ШАБАНОВА
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Василий Голубев рассказал о тарифах ЖХК. Фото: пресс-служба Ростовской областиВасилий Голубев рассказал о тарифах ЖХК. Фото: пресс-служба Ростовской области
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Сегодня, 23 января, Василий Голубев дает ежегодную большую пресс-конференцию. На мероприятии присутствуют около 100 человек, в том числе – представители «Комсомольской правды».

Журналисты поинтересовались у губернатора о тарифах ЖКХ, которые планировали снизить.

- Это уже состоялось. У всех семи наших региональных операторов тарифы снижены, это стало возможно, та как они перестали уплачивать НДС. В Морозовском районе тарифы снижены на 0,1 процент, в Новочеркасском - до 2, 7 процентов. В среднем по Ростовской области тарифы снижены на 7,3 процента. В крупных территориях, где люди высказывали свои опасения по поводу тарифов и норм накопления, мы увидели такую возможность. Собираемся продолжить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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