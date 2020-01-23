В Ростовской области в 2020 году установят более 400 лифтов

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:01:00+03:00

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В донском регионе в текущем году в рамках программы капитального ремонта приведут в порядок около 2300 домов, а также установят более 400 лифтов. Об этом рассказал глава донского региона Василий Голубев на ежегодной пресс-конференции.

- Будет продолжен ремонт подъездов вместе с ремонтом многоквартирных домов, - говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев. - На Дону реализуем комплексный подход, когда ремонтируются подъезды и лифты одновременно. Практика показывает, что востребовано и нужно.

По его словам, в минувшем 2019 году отремонтировано 1110 домов и 272 лифта.

Вскоре в донском регионе планируется ввести систему качественной оценки. В текущем году стоимость ремонта останется на прежнем уровне.

Напомним, Василий Голубев ответил на вопрос об отставке.

ИСТОЧНИК KP.RU