«Не исключено, что приедет президент»: Голубев рассказал о юбилее казачества

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:48:58+03:00

В этом году будет 450 лет службы казаков Отечеству

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В этом году - 450-летие служения казачества государству Российскому. Эту дату на Дону будут праздновать масштабно. По словам Голубева, пройдет конгресс казаков, гости на него приедут из-за рубежа.

- И президент может приехать, не исключено,- сказал Василий Голубев.

По его словам, юбилей казачества - событие важное.

- И мы начали к нему готовиться еще в прошлом году. Создан организационный комитет, планируется проведения большого количества событий. Всемирный съезд казаков будет проводиться второй раз. В 2016 году был у нас Патриарх, который освятил собор,- рассказал губернатор.

По его словам, пройдет парад с участием около двух тысяч казаков. Мероприятие будет масштабным.

ИСТОЧНИК KP.RU