Содержание «Ростов Арены» стоит 300 миллионов рублей в год

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:57:38+03:00

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В Ростове проходит ежегодная большая пресс—конференция Василия Голубева. Один из вопросов, поступивших от журналистов, касался нового стадиона.

- Стадион «Ростов – Арена» перешел в собственность региона. Надо искать решения, которые помогут на нем зарабатывать. Сейчас годовое содержание стадиона обходится порядка в 300 миллионов рублей. 240 из них выделяет федеральный бюджет, 13 миллионов – областной бюджет, остальное стадион должен заработать сам. Но он должен зарабатывать не только на футбольных матчах. Необходимо продвижение, создание спортивного кластера, потенциальных возможностей будет больше.

ИСТОЧНИК KP.RU