2020-01-23T12:57:38+03:00
Общество

Содержание «Ростов Арены» стоит 300 миллионов рублей в год

Василий Голубев ответил на вопросы журналистов
Мария ШАБАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Стадион "Ростов Арена" признали одним из самых лучших в стране.Фото: правительство Ростовской областиСтадион "Ростов Арена" признали одним из самых лучших в стране.Фото: правительство Ростовской области
Изменить размер текста:

В Ростове проходит ежегодная большая пресс—конференция Василия Голубева. Один из вопросов, поступивших от журналистов, касался нового стадиона.

- Стадион «Ростов – Арена» перешел в собственность региона. Надо искать решения, которые помогут на нем зарабатывать. Сейчас годовое содержание стадиона обходится порядка в 300 миллионов рублей. 240 из них выделяет федеральный бюджет, 13 миллионов – областной бюджет, остальное стадион должен заработать сам. Но он должен зарабатывать не только на футбольных матчах. Необходимо продвижение, создание спортивного кластера, потенциальных возможностей будет больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24