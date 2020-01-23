Взлетная полоса станет аллей: Василий Голубев рассказал о судьбе старого аэропорта

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:56:33+03:00

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Вопрос строительства на территории старого аэропорта Ростова-на-Дону находится на рассмотрении у руководства донского региона. Как рассказал во время пресс-конференции губернатор Василий Голубев, взлетная полоса станет центральной аллей нового жилого комплекса.

Сейчас рассматривается возможность строительства уникального жилого комплекса на 100 тысяч жителей. Одним из условий является определение этажности, которая будет допустима в жилом комплексе.

- Этот микрорайон должен стать не только местом для жизни, работы и отдыха, но и местом, где осваиваются и создаются условия для работы. Мне бы хотелось, чтобы появился новый микрорайон для жизни, куда бы хотелось приезжать и работать, - отметил Василий Голубев.

ИСТОЧНИК KP.RU