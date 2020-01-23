На Дону 1000 обманутых дольщиков получат новое жилье в этом году

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:34:44+03:00

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Сегодня, 23 января, в донской столице прошла пресс-конференция с участием губернатора Ростовской области. Темой стали итоги социально-экономического развития Ростовской области в 2019 году. На мероприятие были аккредитованы около 100 журналистов. Один из вопросов касался судьбы обманутых дольщиков.

- Порядка тысячи дольщиков получили жилье в прошлом году. И столько же, не меньше, получит в следующем. Эти прогнозы в целом по Ростовской области,- прокомментировал Василий Голубев.

ИСТОЧНИК KP.RU