На Дону 1000 обманутых дольщиков получат новое жилье в этом году
Василий Голубев провел большую ежегодную пресс-конференцию
Василий Голубев провел ежегодную пресс-конференциюФото: Иван ТИМОФЕЕВ
Изменить размер текста:
Сегодня, 23 января, в донской столице прошла пресс-конференция с участием губернатора Ростовской области. Темой стали итоги социально-экономического развития Ростовской области в 2019 году. На мероприятие были аккредитованы около 100 журналистов. Один из вопросов касался судьбы обманутых дольщиков.
- Порядка тысячи дольщиков получили жилье в прошлом году. И столько же, не меньше, получит в следующем. Эти прогнозы в целом по Ростовской области,- прокомментировал Василий Голубев.
ИСТОЧНИК KP.RU