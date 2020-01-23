Ростовчане смогут улететь в Мюнхен и Баку
Жители и гости Ростовской области вскоре смогут улететь в Мюнхен и Баку, воспользовавшись услугами одной из базовых авиакомпаний донского аэропорта Платов. Как рассказал губернатор Василий Голубев, рассматривается возможность расширения международных полетов.
- В первом полугодии планируются полеты в Мюнхен и Баку. С Росавиацией ведутся переговоры на тему полетов в Италию, - отметил он.
Сейчас заполняемость самолетов донской авиакомпании составляет около 80%. Рассматривается создание еще одного авиарейса в Казань, а также развитие аэропортового комплекса.
Губернатор отметил, что для удобства пассажиров необходимо создание гостиничного комплекс. Это будет востребовано для тех, кто ненадолго приезжает в Ростов-на-дону или Новочеркасск. Важно обеспечить комфорт людей, сделав пребывание гостей на Дону еще более привлекательным.
ИСТОЧНИК KP.RU