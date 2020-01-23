«Люблю вопросы про спорт»: губернатор – о ФК «Ростов»

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:53:08+03:00

ВАсилий Голубев на пресс-конференции признался, что ему приятны вопросы о спорте. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области.

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Сегодня, 23 января, в донской столице прошла ежегодная большая пресс-конференция Василия Голубева. На ней была затронута тема спорта.

- Люблю вопросы про спорт, и тема мне эта нравится. Ростовская область готова составить конкуренцию по всем видам спорта, разве что по горнолыжным - нет. Наши люди любят хоккей, и для этого надо создавать новую инфраструктуру. Легкоатлеты всегда готовили мировых звезд. Чего стоят наши гандболистки! Сегоня им осталось покорить одну вершину – стать победителями среди Чемпионов Европы. Надеюсь, они смогут это сделать. В конце прошлого года была стабилизирована ситуация с ликвидацией задолженности игрокам ФК «Ростов». Завершили выплату премиальных. Начали этот год с того, что корректируем некоторые наши решения о поддержке игровых видов спорта,- сказал губернатор.

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Василий Голубев ответил на вопросы журналистов.

В Ростове проходит ежегодная большая пресс—конференция Василия Голубева. Один из вопросов, поступивших от журналистов, касался нового стадиона.

- Стадион «Ростов – Арена» перешел в собственность региона. Надо искать решения, которые помогут на нем зарабатывать. Сейчас годовое содержание стадиона обходится 300 миллионов в год.

ИСТОЧНИК KP.RU