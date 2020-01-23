В Платове упал пассажиропоток
Но зона около аэропорта будет развиваться
У ростовского аэропорта - большие возможности. Фото: пресс-служба Платова
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По словам губернатора Ростовской области, в Платове немного упал пассажиропоток.
В прошлом году он составил три миллиона пассажиров. Но, несмотря на падение, цифра все же неплохая. Тем не менее, по словам Голубева, оптимальная цифра для Платова – больше 10 миллионов пассажиров в год. Для этого есть все возможности. По словам Голубева, зона около аэропорта будет развиваться дальше.
Отметим, вскоре ростовчане смогут улететь из Ростова в Италию.
ИСТОЧНИК KP.RU