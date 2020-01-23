2020-01-23T13:48:09+03:00
Общество

Власти Ростовской области решат вопрос о строительстве дополнительной дороги в Суворовский

В микрорайоне появится поликлиника
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В микрорайоне появится поликлиника. Фото: администрация Ростова-на-ДонуВ микрорайоне появится поликлиника. Фото: администрация Ростова-на-Дону
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В Ростовской области займутся развитием микрорайона Суворовский. Власти решили покончить с постоянными пробками, которые образуются при поездках за пределы микрорайона.

Сейчас путь пролегает по единственной дороге, где в пиковые часы ежедневно образуются пробки. Власти донского региона планируют построить альтернативную дорогу. Ее проектированием специалисты займутся уже в этом году.

- Дорога - задача текущего года. Проблема поликлиники стоит в приоритете. Я предполагаю, что мы выйдем на ее строительства в 2021 году, - сказал губернатор Василий Голубев во время ежегодной пресс-конференции.

Сейчас жители Суворовского недовольны ситуацией с дорогой в новом микрорайоне. Инициативные группы жильцов неоднократно просили решить эту проблему.

Напомним,в минувшем году в Суворовском открылась первая школа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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