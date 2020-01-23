Ростовские власти обеспокоены плачевным состоянием подпорной стены Богатяновского спуска

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:12:23+03:00

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В Кировском районе донской столице специалисты провели обследование подпорной стены Ботатяновского спуска, которой угрожает разрушение от протекания воды. Как сообщили в администрации Ростова, состояние объекта оказалось удручающим.

Властями было принято решение в срочном порядке провести работы по устранению острой проблемы.

Варианты решения задачи были рассмотрены на выездном совещании с участием главы района города Наталии Симаченко и начальника Управления по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону Игоря Евстафьева. После того, как специалисты оценили масштаб бедствия, были намечены конкретные действия по скорейшему разрешению ситуации.

Работы проведут в два этапа. Сначала вдоль тротуара проведут временный сток воды до сточных люков, находящихся рядом, с целью осушения дороги. Потом будет осуществлено исследование склона, по его результатам уже можно будет спроектировать укрепление подпорной стены и гарантированное водоотведение.

- При этом важно своевременно выявлять и устранять возникающие с коммуникациями проблемы, - подчеркнули в городской мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU