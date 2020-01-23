2020-01-23T17:16:29+03:00
Общество

Сочинский отель-замок «Богатырь» дарит «путевку» для двоих

Бесплатный уикенд будет 15-17 или 22-24 февраля
Иван ЕГОРОВ
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Фото: пресс-служба «Сочи Парк»Фото: пресс-служба «Сочи Парк»
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Ко Дню святого Валентина отель «Богатырь» 4*, находящийся на территории «Сочи Парка», разыгрывает в социальной сети двухдневный отдых для двоих. Это прекрасная возможность встретить день влюбленных в настоящем замке на берегу моря.

Участвовать может каждый. Главное соблюсти все условия и позвать на незабываемый уикенд свою вторую половинку.

По условиям конкурса необходимо подписаться на страницу Отеля-замка «Богатырь» в Facebook, пройдя по ссылке www.facebook.com/bogatyr.sochi/. Далее сделать репост записи (https://www.facebook.com/bogatyr.sochi/photos/a.735352406503695/3114509048588007/?type=3&theater) на свою страницу. В комментарии к посту написать (или отметить), с кем вы хотите разделить поездку.

Счастливую пару объявят 7 февраля, и номера будут ждать влюбленных уже 15-17 или 22-24 февраля.

Уникальный отель «Богатырь» 4* расположен на территории «Сочи Парка» и состоит из стилизованного под средневековый замок основного корпуса и дополнительного рыцарского корпуса. В отеле - 293 номера, просторные конференц-залы, два ресторана с авторской кухней Садко и Баллада, SPA-центр, детская площадка, а также эко-заправка для электромобилей на собственной парковке. «Богатырь» неоднократно становился лидером престижных профессиональных премий и входит в рейтинг лучших отелей России. Кроме того, гости «Богатыря» могут бесплатно посещать первый тематический парк развлечений «Сочи Парк».

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Сочинский отель-замок «Богатырь» дарит «путевку» для двоих
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