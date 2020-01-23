Пьяный дончанин угнал машину и попал в ДТП

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:32:24+03:00

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Нетрезвый 38-летний житель Ростовской области оказался в сложной ситуации. После употребления спиртного мужчина угнал машину «Опель Астра», а затем врезался на ней в школьный забор и попытался скрыться, но затем автомобиль загорелся.

- В результате аварии никто не пострадал. Подозреваемого удалось установить и задержать. Мужчина был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

В отношении злоумышленника полицейские составили административные протоколы по за «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».

Сейчас сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка о факту аварии, по результатам которой будет принято решение в рамках действующего законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU