В Ростове-на-Дону коммунальная авария оставила без тепла жителей 30 домов

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:01:44+03:00

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В четверг, 23 января, в донской столице жители более 30 домов остались без отопления в результате порыва на теплотрассе. Коммунальная авария произошла на участке по улице Дебальцева, 8.

В квартиры жителей 32 многоквартирных домов подачу тепла временно приостановили. В зону отключения также попали два детских сада и два учебных учреждения.

– На месте порыва работают службы АО «Теплокоммунэнеро». Ориентировочно аварию устранят в 19 часов 23 января, – прокомментировали в администрации

Сейчас на месте аварии работают бригада, которая занимается устранением прорыва на теплотрассе. Специалисты делают все возможное, чтобы ликвидировать возникший пробой и подача тепла в квартиры, школы и детские сады была восстановлена.

Ситуация с отключением находится на контроле главы администрации Октябрьского района Юрия Золотарева

ИСТОЧНИК KP.RU