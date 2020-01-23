В Ростове-на-Дону коммунальная авария оставила без тепла жителей 30 домов
В четверг, 23 января, в донской столице жители более 30 домов остались без отопления в результате порыва на теплотрассе. Коммунальная авария произошла на участке по улице Дебальцева, 8.
В квартиры жителей 32 многоквартирных домов подачу тепла временно приостановили. В зону отключения также попали два детских сада и два учебных учреждения.
– На месте порыва работают службы АО «Теплокоммунэнеро». Ориентировочно аварию устранят в 19 часов 23 января, – прокомментировали в администрации
Сейчас на месте аварии работают бригада, которая занимается устранением прорыва на теплотрассе. Специалисты делают все возможное, чтобы ликвидировать возникший пробой и подача тепла в квартиры, школы и детские сады была восстановлена.
Ситуация с отключением находится на контроле главы администрации Октябрьского района Юрия Золотарева
ИСТОЧНИК KP.RU