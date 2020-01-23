В Батайске мужчина выпал из окна многоквартирного дома

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:26:42+03:00

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В четверг, 23 января, в Батайске ночью из окна жилого многоквартирного дома, расположенного на Кирова, 30, выпал мужчина.

По словам источника «Комсомолки», дончанин ранее работал в местом отделении УГИБДД, но последнее время отошел от службы. Падение их окна произошло под действием психотропных веществ.

- Обнаружено тело мужчины с признаками падения из окна. По факту произошедшего проводится проверка, - сообщили «Комсомольской правде» в СУ СК по Ростовской области.

Специалистам предстоит установить истинные причины произошедшей трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU