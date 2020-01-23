В Ростове-на-Дону ЗАГСы будут работать в выходные дни из-за красивых дат в феврале

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:45:13+03:00

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В донской столице ЗАГСы будут работать 20.02.2020 и 22.02.2020. Изменения в графике вызваны большим количеством поданных заявлений на эти даты.

По словам сотрудников, женихи и невесты стремятся выбрать необычную дату для бракосочетания, чтобы этот день запомнился на всю жизнь. Огромная стопка из заявлений на эти два дня поступила от ростовчан. Всего 220 пар захотели пожениться в эти дни: заявления на 20.02.2020 подали 110 пар и столько же на 22.02.2020.

Стоит ответить, что в эти два дня ростовские ЗАГСы эти дни будут работать в обычном режиме, несмотря на то, что четверг неприемный день, а воскресенье является выходным.

ИСТОЧНИК KP.RU