В составе ФК «Ростов» появился тренер-реабилитолог из Италии
Руководство ФК «Ростов» назначил нового тренера-реабилитолога. Им стал выпускник итальянского университета Габриэле Маттиусси. Об этом рассказали в пресс-службе донского клуба.
О новом сотруднике известно, что он родился в итальянском городе Удин. Габриэле Маттусси успешно окончил местный университет по специальности «Физическая реабилитация». Ранее этот тренер работал в футбольном клубе «Удинезе».
Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", до конца сезона в составе желто-синих не будет выступать исландский нападающий Бьорн Сигурдарсон. Все это время игрок проведет в зарубежном клубе на правах аренды.
ИСТОЧНИК KP.RU