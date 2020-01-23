2020-01-23T18:22:01+03:00
Общество

В составе ФК «Ростов» появился тренер-реабилитолог из Италии

Специалист закончил университет по профильной специальности
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Новый тренер-реабилитолог "Ростова". Пресс-служба ФК "Ростов"Новый тренер-реабилитолог "Ростова". Пресс-служба ФК "Ростов"
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Руководство ФК «Ростов» назначил нового тренера-реабилитолога. Им стал выпускник итальянского университета Габриэле Маттиусси. Об этом рассказали в пресс-службе донского клуба.

О новом сотруднике известно, что он родился в итальянском городе Удин. Габриэле Маттусси успешно окончил местный университет по специальности «Физическая реабилитация». Ранее этот тренер работал в футбольном клубе «Удинезе».

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", до конца сезона в составе желто-синих не будет выступать исландский нападающий Бьорн Сигурдарсон. Все это время игрок проведет в зарубежном клубе на правах аренды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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