2020-01-23T18:24:53+03:00
Происшествия

Хотел занести денег в следком: адвокат попался на крупной взятке при попытке прикрыть дончанина от сурового приговора

Юрист предложил хитрую схему матери подозреваемого в убийстве, но что-то пошло не так
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Адвокат обещал занести солидную взятку руководителю донского следкома.Адвокат обещал занести солидную взятку руководителю донского следкома.Фото: Асхат БАРДЫНОВ
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В Ростовской области силовики пресекли деятельность члена Ростовской областной коллегии адвокатов, который придумал криминальную схему для переквалификации уголовного дела подозреваемого в убийстве на менее тяжкий состав преступления.

Бонусом шло изменение меры пресечения - комфортный домашний арест вместо негостеприимных нар СИЗО. Комплексное предложение для тех, кто ценит уют.

Как сообщил наш собственный источник в правоохранительных органах региона, предприимчивый юрист руководствовался отнюдь не высокими идеалами гуманизма, а банальной жаждой наживы. За свою протекцию правозащитник попросил у матери обвиняемого «скромную» сумму в 700 тысяч рублей. Количество нулей в запрошенной взятке благодетель объяснил плавным тактическим маневром, в соответствии с которым ему, дескать, придется занести наличку руководителю отдела Следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области.

Усомнившись в честности намерений расторопного адвоката, женщина обратилась за помощью в полицию. В итоге сразу после передачи оговоренной суммы нечистого на руку дельца задержали сотрудники Управления ФСБ России по Ростовской области.

Что интересно, повязанный юрист сообщил силовикам о своем намерении присвоить деньги исключительно себе, без плановой остановки в офисе областного следкома.

Такая вот шутка, короче. В состоявшемся суде специфический юмор не оценили и впаяли неудачливому комбинатору полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком два года по статье «Мошенничество», чтобы было неповадно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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