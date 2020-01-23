Два человека погибли и трое пострадали: под Ростовом произошло смертельное ДТП
В Ростовской области столкновение двух отечественных автомобилей, в результате которого погибли два человека и ещё три получили травмы.
Инцидент произошел сегодня, 23 января, на девятом километре трассы Шахты - Цимлянск. По предварительным данным, виновником ДТП является водитель автомобиля ВАЗ-2107. Мужчина не справился с управлением, в результате чего выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Lada Kalina.
- В результате ДТП погибли водитель и пассажирка ВАЗа, пострадали водитель и двое пассажиров Lada, в том числе 13-летний ребёнок. Они доставлены в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU