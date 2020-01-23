В Ростовской области на трассе перевернулся грузовик
На трассе под Ростовом грузовик врезался в отбойник и опрокинулся.
Инцидент произошел сегодня, 23 января, около часа ночи на автодороге М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск.
По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes-Benz с полуприцепом не справился с управлением. В результате этого большегруз врезался в отбойник, а затем опрокинулся на бок.
- В результате аварии никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU