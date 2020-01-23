2020-01-23T19:34:10+03:00
Происшествия

В Ростовской области на трассе перевернулся грузовик

К счастью, в результате аварии никто не пострадал
Иван ТИМОФЕЕВ
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Под Ростовом на трассе перевернулась фура. Фото: соцсетиПод Ростовом на трассе перевернулась фура. Фото: соцсети
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На трассе под Ростовом грузовик врезался в отбойник и опрокинулся.

Инцидент произошел сегодня, 23 января, около часа ночи на автодороге М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes-Benz с полуприцепом не справился с управлением. В результате этого большегруз врезался в отбойник, а затем опрокинулся на бок.

- В результате аварии никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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Пострадавшие доставлены в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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