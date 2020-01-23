2020-01-23T20:13:50+03:00
Происшествия

В Ростовской области местный житель на иномарке снес забор и врезался в здание школы

Мужчина попал в ДТП на угнанном автомобиле
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростовской области автомобилист врезался в школу. Фото: соцсетиВ Ростовской области автомобилист врезался в школу. Фото: соцсети
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В Ростовской области пьяный водитель протаранил забор и врезался в здание школы.

Инцидент произошел сегодня, 23 января в поселке Овощном. 38-летний местный житель, находясь в нетрезвом состоянии, угнал чужой автомобиль марки Opel Astra. Мужчина не соблюдал скоростной режим и в результате этого проломил забор и врезался в здание школы.

По факту ДТП составлены протоколы по статьям «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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