Попытавшись откупить сына от уголовной ответственности, ростовчанка стала жертвой мошенника

23 Янв. 2020 2020-01-23T21:15:57+03:00

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка

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В Ростове-на-Дону пенсионерка стала жертвой мошенничества.

В ходе следствия стало известно, что в дверь местной жительницы постучал неизвестный мужчина. Он сообщил женщине, что ее сын оказался виновником ДТП. Молодой человек представился его другом и сказал, что необходимы деньги, чтобы «отмазать» его от уголовной ответственности.

Женщине ничего не оставалось, кроме как отдать мошеннику все свои сбережения в размере 300 тысяч рублей. После этого мужчина быстро скрылся. А позже пенсионерке удалось выяснить, что её сын ни в какую аварию не попадал, и пришедший к ней мужчина ему совершенно не знаком.

- По данному факту проводится проверка. Ведется розыск подозреваемого, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU