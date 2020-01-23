В донской столице на краже телефона попался местный рецидивист
В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении грабежа.
В ходе следствия выяснилось, что 28-летний молодой человек вошел в помещение магазина и выкрал оставленный без присмотра мобильник продавца. Продавец, заметив это, обратился в полицию.
На помощь ему пришли сотрудники патрульно-постовой службы. Они смогли задержать подозреваемого на месте преступления и доставить его в местный отдел полиции. Позже стало известно, что молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.
- Стражи порядка изъяли похищенное и вернули законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU