2020-01-23T21:45:46+03:00
Происшествия

В донской столице на краже телефона попался местный рецидивист

Молодой человек ранее уже был судим
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове на краже телефона поймали рецидивистаВ Ростове на краже телефона поймали рецидивистаФото: Тимур ХАНОВ
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В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении грабежа.

В ходе следствия выяснилось, что 28-летний молодой человек вошел в помещение магазина и выкрал оставленный без присмотра мобильник продавца. Продавец, заметив это, обратился в полицию.

На помощь ему пришли сотрудники патрульно-постовой службы. Они смогли задержать подозреваемого на месте преступления и доставить его в местный отдел полиции. Позже стало известно, что молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

- Стражи порядка изъяли похищенное и вернули законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Мужчина ранее уже был судим за хранение наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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