В донской столице на краже телефона попался местный рецидивист

23 Янв. 2020 2020-01-23T21:45:46+03:00

Молодой человек ранее уже был судим

Изменить размер текста: A A

В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении грабежа.

В ходе следствия выяснилось, что 28-летний молодой человек вошел в помещение магазина и выкрал оставленный без присмотра мобильник продавца. Продавец, заметив это, обратился в полицию.

На помощь ему пришли сотрудники патрульно-постовой службы. Они смогли задержать подозреваемого на месте преступления и доставить его в местный отдел полиции. Позже стало известно, что молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

- Стражи порядка изъяли похищенное и вернули законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчанин стал жертвой грабителя возле собственного дома.

Мужчина ранее уже был судим за хранение наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU