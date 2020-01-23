В одном из районов Ростова полицейские поймали виновника двух краж
В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в двух эпизодах краж.
30-летний местный житель, прогуливаясь по улице, заметил, что дверь одного из частных домов не заперта. Мужчина беспрепятственно вошел в помещение и похитил три тысячи рублей, лежавшие в коридоре на видном месте.
Потерпевший, обнаружив пропажу, незамедлительно обратился с заявлением в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Его доставили в местный отдел полиции.
Позже стало известно, что кроме того, что задержанный ранее уже был судим за кражу и грабеж, он причастен к еще одной недавно совершенной краже. По отработанной схеме мужчина зашел в незапертый дом и украл деньги. Общий ущерб, нанесенный местным жителям, составил около десяти тысяч рублей.
- В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU