2020-01-23T22:03:07+03:00
Происшествия

В одном из районов Ростова полицейские поймали виновника двух краж

Мужчина уже был судим за кражу и грабеж
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове поймали вора-рецидивистаВ Ростове поймали вора-рецидивистаФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в двух эпизодах краж.

30-летний местный житель, прогуливаясь по улице, заметил, что дверь одного из частных домов не заперта. Мужчина беспрепятственно вошел в помещение и похитил три тысячи рублей, лежавшие в коридоре на видном месте.

Потерпевший, обнаружив пропажу, незамедлительно обратился с заявлением в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Его доставили в местный отдел полиции.

Позже стало известно, что кроме того, что задержанный ранее уже был судим за кражу и грабеж, он причастен к еще одной недавно совершенной краже. По отработанной схеме мужчина зашел в незапертый дом и украл деньги. Общий ущерб, нанесенный местным жителям, составил около десяти тысяч рублей.

- В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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