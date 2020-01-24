Без кота и жизнь не та: в ростовском зоопарке горилла завела себе домашнее животное

24 Янв. 2020 2020-01-24T08:33:03+03:00

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Еще одна необычная дружба зародилась в ростовском зоопарке. Перед очередным котом не смогла устоять даже массивная горилла по кличке Метта. Обезьяна завела себе четвероногого друга, которого сотрудники зоопарка прозвали Антрацитом.

Горилла, в принципе, была неравнодушна к кошкам. За многолетнюю жизнь в зоопарке у Метты сменилось несколько кошек-любимцев. Но самым главным фаворитом обезьяны стал чёрный кот по кличке Антрацит.

- Они жили в одном вольере, и Метта ежедневно выгуливала любимого кота. Горилла обожала греться на солнышке, а Антрацит в это время лежал рядом, заботливо прикрываемый большой ладонью Метты, - рассказали сотрудники зоопарка.

Горилла греется на солнце со своим любимцем. Фото: пресс-служба ростовского зоопарка

Периодически горилла укладывала кота к себе на грудь или живот. И в такой идиллии они могли находиться часами.

Метта всегда старалась накормить своего любимца. Сначала горилла ела сама, а потом пыталась накормить и кота остатками своей еды. И сильно удивлялась, когда Антрацит воротил нос от орехов и бананов. Единственное, в чем их вкусы сошлись – это вареная курица. Это лакомство она всегда разделяла с котом и они оба наедались до отвала.

- Антрацит, конечно, покидал вольер Метты ради кошачьих прогулок, но совсем ненадолго. Горилла в это время залезала на самый верх лестницы в своём вольере, и с беспокойством оглядывала окрестности. Как только усатый друг возвращался, Метта была несказанно счастлива, - отметили работники зоопарка.

Зоологи предположили, что у гориллы таким образом проявился материнский инстинкт, а кот попросту воспринимал её как любимую хозяйку.

Метта очень любит своего четвероногого друга. Фото: пресс-служба ростовского зоопарка

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ИСТОЧНИК KP.RU