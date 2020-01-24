Ростовчанка попросила власти запретить парковку авто в переулке Братском

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:08:02+03:00

Даже одна припаркованная машина там может вызвать затор

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Ростовчанка предложила запретить парковать машины в переулке Братском.

Девушка считает, что ограничение должно действовать там, где переулок пересекается с улицей Большой Садовой. Свое обращение женщина опубликовала на популярном портале «Активный ростовчанин». Ростовчанка написала, что каждый день тысячи машин проезжают от улицы Большой Садовой в сторону улицы Социалистической. По ее словам, даже всего одна припаркованная здесь машина может стать причиной большого затора.

- Необходимо установить дорожный знак, который означает, что стоянка запрещена. Он должен появиться в переулке Братский в створе улиц Большая Садовая и Шаумяна, - написала ростовчанка в своем обращении.

На данный момент обращение поддержали только четыре человека. Еще двое оказались против.

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ИСТОЧНИК KP.RU