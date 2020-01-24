Ростовчанка попросила власти запретить парковку авто в переулке Братском
Ростовчанка предложила запретить парковать машины в переулке Братском.
Девушка считает, что ограничение должно действовать там, где переулок пересекается с улицей Большой Садовой. Свое обращение женщина опубликовала на популярном портале «Активный ростовчанин». Ростовчанка написала, что каждый день тысячи машин проезжают от улицы Большой Садовой в сторону улицы Социалистической. По ее словам, даже всего одна припаркованная здесь машина может стать причиной большого затора.
- Необходимо установить дорожный знак, который означает, что стоянка запрещена. Он должен появиться в переулке Братский в створе улиц Большая Садовая и Шаумяна, - написала ростовчанка в своем обращении.
На данный момент обращение поддержали только четыре человека. Еще двое оказались против.
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ИСТОЧНИК KP.RU