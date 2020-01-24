2020-01-24T09:08:02+03:00
Общество

Ростовчанка попросила власти запретить парковку авто в переулке Братском

Даже одна припаркованная машина там может вызвать затор
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Неправильная парковка в Ростове вызывает заторыНеправильная парковка в Ростове вызывает заторыФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Ростовчанка предложила запретить парковать машины в переулке Братском.

Девушка считает, что ограничение должно действовать там, где переулок пересекается с улицей Большой Садовой. Свое обращение женщина опубликовала на популярном портале «Активный ростовчанин». Ростовчанка написала, что каждый день тысячи машин проезжают от улицы Большой Садовой в сторону улицы Социалистической. По ее словам, даже всего одна припаркованная здесь машина может стать причиной большого затора.

- Необходимо установить дорожный знак, который означает, что стоянка запрещена. Он должен появиться в переулке Братский в створе улиц Большая Садовая и Шаумяна, - написала ростовчанка в своем обращении.

На данный момент обращение поддержали только четыре человека. Еще двое оказались против.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему автомобилисты игнорируют платные парковки в Ростове-на-Дону?

Семь наивных вопросов о заработавшем с 23 сентября коммерческом парковочном пространстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ростовчанка попросила власти запретить парковку авто в переулке Братском
Без кота и жизнь не та: в ростовском зоопарке горилла завела себе домашнее животное
В одном из районов Ростова полицейские поймали виновника двух краж
В донской столице на краже телефона попался местный рецидивист
Попытавшись откупить сына от уголовной ответственности, ростовчанка стала жертвой мошенника
В Ростовской области местный житель на иномарке снес забор и врезался в здание школы
В Ростовской области на трассе перевернулся грузовик
Два человека погибли и трое пострадали: под Ростовом произошло смертельное ДТП
За «покровительство» похоронного агентства ростовчанин мошенническим путем получил пять миллионов рублей
Хотел занести денег в следком: адвокат попался на крупной взятке при попытке прикрыть дончанина от сурового приговора
В составе ФК «Ростов» появился тренер-реабилитолог из Италии
Сочинский отель-замок «Богатырь» дарит «путевку» для двоих
В Ростове-на-Дону ЗАГСы будут работать в выходные дни из-за красивых дат в феврале
В Батайске мужчина выпал из окна многоквартирного дома
В Ростове-на-Дону коммунальная авария оставила без тепла жителей 30 домов
Пьяный дончанин угнал машину и попал в ДТП
«Мисс Россия» раскрепостилась и показала фанатам то, что красноречивее любых слов
Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал враньем слухи о грин-карте США
Ростовские власти обеспокоены плачевным состоянием подпорной стены Богатяновского спуска
Власти Ростовской области решат вопрос о строительстве дополнительной дороги в Суворовский
В Платове упал пассажиропоток
Василий Голубев: «Быковская останется министром»