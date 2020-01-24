Гандболистка “Ростов-Дона” Паула Родригес будет играть во Франции

24 Янв. 2020 2020-01-24T10:59:31+03:00

Спортсменка играла в составе клуба три года

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ГР «Ростов-Дон» покидает 32-летняя разыгрывающая из Бразилии Ана Паула Родригес. Теперь она будет играть в французском гандбольном клубе “Шамбре". Об этом сообщил в пресс-службе донского клуба.

Французский клуб официально принял Паулу Родригес на конец нынешнего и следующий сезоны в команду. По словам представителей клуба, они рады приходу спортсменки и считают это отличным решением.

- Мы благодарим Ана Паулу за время, проведенное в нашей команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере, - отметили в пресс-службе ГК "Ростов-Дон".

Бразильская гандболистка присоединилась к нашей команде в 2016 году. В составе «Ростов-Дона» Ана Паула становилась трехкратной чемпионкой России, трехкратным обладателем Кубка и четырехкратным обладателем Суперкубка страны, победителем Кубка ЕГФ, а также серебряным призером Лиги чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU