2020-01-24T12:22:52+03:00
Происшествия

В Азове потушили пожар на складе

На месте работали спасатели
ДЕНИСОВ ПЕТР
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На месте работали 35 спасателей. Фото пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской областиНа месте работали 35 спасателей. Фото пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области
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В пятницу, 24 января, в Ростовской области в Азове загорелся цех крупного склада, сообщает пресс-служба областного МЧС.

По предварительной информации, пожар возник в помещении склада завода ориентировочно в 8:30, уже через десять минут ему присвоили повышенный ранг. Из здания завода на Кагальницком шоссе было эвакуировано 26 человек.

- Пожар потушили в 09:21 на площади 20 квадратных метров, - отметили в ведомстве.

С возгоранием боролось более сорока человек, из них 35 сотрудников донского МЧС с использованием десяти единиц техники. Выгорело 20 квадратных метров склада. Никто не пострадал.

В настоящее время специалисту устанавливают причину возникновения пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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