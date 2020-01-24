В Азове потушили пожар на складе
В пятницу, 24 января, в Ростовской области в Азове загорелся цех крупного склада, сообщает пресс-служба областного МЧС.
По предварительной информации, пожар возник в помещении склада завода ориентировочно в 8:30, уже через десять минут ему присвоили повышенный ранг. Из здания завода на Кагальницком шоссе было эвакуировано 26 человек.
- Пожар потушили в 09:21 на площади 20 квадратных метров, - отметили в ведомстве.
С возгоранием боролось более сорока человек, из них 35 сотрудников донского МЧС с использованием десяти единиц техники. Выгорело 20 квадратных метров склада. Никто не пострадал.
В настоящее время специалисту устанавливают причину возникновения пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU