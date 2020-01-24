2020-01-24T12:27:44+03:00
Общество

Жителям Ростова-на-Дону советуют пока не ездить в Ухань

Эпидемиологи рассказали, как не заболеть новой китайской пневмонией
ГОШЕВ Игорь
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Эпидемиологи рассказали, как не заболеть новой китайской пневмонией.Эпидемиологи рассказали, как не заболеть новой китайской пневмонией.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Новый тип коронавируса, который меньше, чем за месяц отправил на больничные койки уже сотни жителей Китая, уже наделал шумихи. А на сайте администрации города Ростова-на-Дону появилось предупреждение от ростовских эпидемиологов, которые предупреждают горожан «воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации».

Кроме того, во время поездок в Китай туристам советуют отказаться от посещения зоопарков, а также рынков, где продаются морепродукты и животные, пить только бутилированную воду и есть термически обработанную пищу. К тому же, лучше ходить в медицинских масках, а при любом недомогании обращаться к врачам.

По словам специалистов, вирус может передаваться воздушно-капельным путем. А еще в первые дни болезни не вызывать высокой температуры тела, но осложнения при нем гораздо серьезнее, чем после гриппа. Поэтому самолечение недопустимо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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