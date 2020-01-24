2020-01-24T12:38:50+03:00
Общество

В Ростовской области вручили 250-тысячного сертификата на материнский капитал

Счастливыми обладателями стала семья из города атомщиков
Ольга ГОПАЛО
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Заместитель управляющего Отделением ПФР по Ростовской области Светлана Жинкина вручила счастливой маме юбилейный сертификат.Заместитель управляющего Отделением ПФР по Ростовской области Светлана Жинкина вручила счастливой маме юбилейный сертификат.
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В Ростовской области вручили 250-тысячный по счету сертификат на материнский капитал.

Его получила семья Улановых из города Волгодонска. В ней родился второй ребенок - сын Артем. Известно, что мама Анна Сергеевна сейчас находится в отпуске по уходу за малышом, а старший сын Максим ходит во второй класс. Семью в торжественной обстановке поздравили чиновники и представители регионального отделения Пенсионного Фонда

Как рассказали там, на Дону программа начала действовать с 2007 года. За это время благодаря материнскому капиталу свои жилищные условия улучшили 163 тысячи семей. Кроме того, на образование детей средства направили 14 тысяч обладателей сертификата. И уже принято более четырех тысяч заявлений на ежемесячную выплату на второго ребенка из средств материнского капитала.

Напомним, материнский капитал 2019-2020 в Ростове-на-Дону: размер и на что потратить размер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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