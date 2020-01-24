2020-01-24T12:52:28+03:00
Общество

В Ростовской области мать перевела 450 тысяч рублей мошенникам, чтобы спасти ребенка

Пенсионерка поверила, что ее сын убил человека
Ольга ГОПАЛО
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Женщина отдала все свои деньги, чтобы спасти сына.Женщина отдала все свои деньги, чтобы спасти сына.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Ростовской области 87-летняя женщина обратилась в полицию после того, как перевела все свои «гробовые» мошенникам. По ее словам, в квартире раздался звонок от неизвестного ей человека. Тот сообщил, что ее сын убил человека. Но собеседник пообещал опешившей матери помочь «решить вопрос». И озвучил сумму, которую несчастная женщина должна ему передать, чтобы кровинушка не оказался в тюрьме.

В итоге в короткие сроки бабуля нашла 450 тысяч рублей. Водитель подъехал в назначенное время и забрал денежки. А когда взволнованная мать вдруг решила перезвонить сыну, то выяснилось - тот дома и с ним ничего подобного не происходило. Известно, что стражи порядка уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Как рассказали в донском главке, сейчас ведется поиск злоумышленников.

К слову, в Главном Управлении МВД России по региону, говорят, что один из самых распространенных видов мошенничества – телефонное. Чаще всего в трубке сообщают, что родственник или другой близкий человек попал в серьезное ДТП, совершил преступление и находится в правоохранительных органах, попал в больницу и ему прямо сейчас требуется дорогостоящая операция. И мошенники предлагают ошарашенному собеседнику прямо сейчас «решить вопрос» и спасти близкого.

Нередко для подтверждения своих слов трубка передается «родственнику», который плачет и просит спасти его. Большинство людей,пострадавших от таких ситуаций, потом уверяли, что это был голос их близкого человека. На самом же деле мошенники используют состояние шока, в котором находится потенциальная жертва.

Затем преступники называют сумму, которую необходимо передать посреднику, перевести на карту или положить на номер телефона.

В ведомстве советуют - никогда и никому не отправляйте и не передавайте деньги, позвоните своему близкому человеку, в органы внутренних дел или больницу и проверьте полученную по телефону информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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