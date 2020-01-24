«Ростелеком» в несколько раз увеличил скорость интернета корпоративным клиентам на Юге

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:05:47+03:00

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«Ростелеком» увеличил в три раза скорость интернета для абонентов корпоративного сегмента в ЮФО и СКФО, подключенных по оптическим технологиям. Модернизация охватила более 11 тысяч компаний, в том числе государственные и бюджетные организации, которые долгое время были подключены к архивным тарифным планам. Стоимость доступа в сеть при этом осталась неизменной.

Главная цель данной инициативы – обеспечить постоянных клиентов скоростью, позволяющей в полной мере использовать современные цифровые сервисы для бизнеса. Таким образом, «Ростелеком» выровнял технические возможности для абонентов, которые были подключены к интернету с 2015 года и ранее.

- Мы относимся к нашим клиентам, как к партнерам. А партнерам свойственно предоставлять друг другу преференции, оказывать поддержку и помогать развиваться. Поэтому мы решили за счет собственных ресурсов повысить для наших абонентов скорость доступа в интернет, а вместе с этим – удобство и комфорт от работы в сети. Теперь им доступны все современные цифровые технологии, которые позволяют автоматизировать и совершенствовать бизнес-процессы и повышать эффективность работы. Мы будем и в дальнейшем делать все возможное, чтобы наши сервисы приносили клиентам пользу и отвечали вызовам цифровой реальности», – подчеркнул Константин Боженов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».

Увеличение скорости произошло автоматически и не требует от клиентов каких-либо действий по переоформлению документов или техническому переподключению.

- Мы сотрудничаем с “Ростелекомом” достаточно давно и за это время неоднократно вместе проходили сложные этапы становления и развития бизнеса. Провайдер всегда честно и добросовестно относился к своим обязательствам и постоянно стремился сделать наше обслуживание чуть лучше. Мы ценим такое отношение и благодарны за очередной шаг компании навстречу нашим потребностям. Уверен, что в дальнейшем наше сотрудничество будет только укрепляться и расширяться, – отметил Илья Бунин, директор ООО «АйТиПарк».

«Ростелеком» на Юге предоставляет широкий спектр сервисов для клиентов корпоративного сегмента, в числе которых «Видеонаблюдение» и «Виртуальная АТС», облачные решения для обработки и хранения данных, системы кибербезопасности и другие современные цифровые решения. Национальный провайдер обладает крупнейшей в России сетевой инфраструктурой, сертифицированной в соответствии с российскими и международными требованиями, и защищенной передовыми технологиями кибербезопаности, что подтверждается международным стандартом ISO/IES*.

Более подробную информацию о сервисах «Ростелекома, условиях их подключения и об актуальных акциях можно узнать на сайте компании, по телефону 8-800-1000-800 или в центрах продаж и обслуживания компании.