В Ростовскую область пытались ввезти контрабандные сигареты

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:24:33+03:00

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В Ростовской области на карандаш таможенников попалась жительница Украины. Инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Гуково». Там границу пыталась пересечь 36-летняя женщина, в багаже которой нашли контрабанду. В общей сложности, в ее пакете были найдены 2 760 сигарет. Их обнаружила служебная собака.

Как рассказали в Южном таможенном управлении, в соответствии с действующим законодательством, для личного пользования совершеннолетний гражданин может ввезти не более 200 сигарет, или 50 сигар, или 250 граммов табака, или же указанные изделия в ассортименте общим весом более 250 граммов.

Известно, что в отношении дамочки возбудили административное дело. Всего же за минувший год таких дел по фактам недекларирования табачной продукции было возбуждено 128. Во всех случаях наршителям грозит конфискация и крупный денежный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU