В Ростовской области алиментщика не могли найти, потому что он был на заработках

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:36:34+03:00

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В Ростовской области несколько лет пытались отыскать мужчину, который задолжал своему ребенку кругленькую сумму в качестве алиментов. Как рассказали в Управлении Федеральной службы судебных приставов, речь шла о долге почти в полмиллиона рублей.

Приставы выяснили, что за душой у горе-отца не было ни машины, ни квадратных метров недвижимости. Кроме того, официально он нигде не числился в качестве работника. Более того, в доме, где когда-то жил мужчина, его уже давно нет.

Чтобы как-то отыскать пропажу было принято решение ограничить ему право выезда за границу. Только после этого мужчина показался в ближайшем отделе судебных приставов.

Выяснив, в чем дело, он в считанные дни погасил долг и предъявил приставу квитанцию. Алиментщик рассказал, что все эти годы был на заработках именно для того, чтобы расплатиться со своим долгом. Дело в отношении него уже прекратили.

ИСТОЧНИК KP.RU